Anne-Claire Coudray : Ses confidences surprenantes sur la préparation du JT

L'envers du décor n'est pas toujours si idyllique. Il faut une grande préparation et un œil aguerri pour ne manquer aucun détail. Anne-Claire Coudray est l'un des visages phares du JT de TF1 depuis quelques années maintenant. La journaliste a succédé à Claire Chazal aux journaux du week-end depuis le 18 septembre 2015. Cette ancienne reporter de guerre a réussi ce nouveau challenge avec brio et parvient à charmer le cœur des Français. Cependant, Anne-Claire Coudray, qui est une maman comblée, doit se préparer avec minutie et précision avant chaque JT de 13 heures. Plein d’éléments anodins sont à prendre en considération et rien ne doit être laissé au hasard. Dans une interview parue ce dimanche 12 janvier dans les colonnes du Parisien, Anne-Claire Coudray a expliqué les autres règles et les autres codes auxquels elle a dû s'adapter après son expérience sur le terrain.

Une préparation minutieuse

Anne-Claire Coudray s'est confiée sur les coulisses de sa préparation avant chaque JT. Elle doit prêter une attention particulière aux moindres détails notamment sa tenue vestimentaire ou encore sa coiffure, qui sont scrutées à la loupe... Les téléspectateurs ne laissent rien échapper et peuvent parfois être très critiques. Il est même arrivé que certains d'entre eux envoient des courriers à la rédaction du Journal Télévisé de TF1 pour se plaindre de tel ou tel élément, parfois superflu, qui ne leur convenait pas... Une pression supplémentaire sur les épaules des jokers des JT. La journaliste a expliqué au Parisien : "On parle à des gens d’horizons très variés, cela passe par ce que je dis, comme par ce que je porte. Il ne faut heurter personne. Un motif ou un vêtement déstructuré peut prendre le pas sur un message qu’on doit délivrer. Je dois composer avec [des] goûts contradictoires." Elle a également ajouté : "Je change de tenue s’il y a un drame.". Anne-Claire Coudray, qui a été déçue par C à vous, excelle aujourd'hui à merveille dans ces tâches parfois difficiles.

Par Solène Sab