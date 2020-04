Anne-Claire Coudray très émue par un message surprise en plein JT

C'est un moment dont se souviendra Anne-Claire Coudray. Durant la crise du coronavirus, le manque des proches se fait sentir, c'est pourquoi son équipe a décidé de lui faire une adorable surprise.

Ce samedi, la journaliste, qui a été déçue par C à Vous, concluait son JT avec un magnifique reportage dans le Morbihan, pas loin d'où ses proches vivent. Et les journalistes présents sur le terrain ont eu l'idée d'aller rendre visite à sa grand-mère, Jeanne, 93 ans. "Impossible de ne pas passer par Locmariaquer pour un délicieux message personnel. Jeanne, 93 ans, votre grand-mère, Anne-Claire", présente le journaliste.

On découvre alors, Jeanne, qui rassure sa petite fille et lui adresse un message de prévention "Ici tout va bien, à Paris prenez soin de vous".

une belle surprise

Un message qui n'a pas manqué d'émouvoir la journaliste. De retour en plateau, elle réagit "Et je l'embrasse très fort ma grand-mère. Ne t'inquiète pas mamie, on fait aussi très attention à Paris. En tout cas merci à Mathieu et Philippe pour cette énorme et belle surprise".

Il faut dire qu'Anne-Claire Coudray est très proche de sa grand-mère. Au cours de son passage chez Non Stop People, elle s'était confiée à ce sujet : "Ma grand-mère m'appelle (après chaque JT, ndlr) ! Aujourd'hui si elle me voyait, elle me dirait que la raie de mes cheveux est trop au milieu et que ça ne va pas ! Ma grand-mère est très à cheval sur la coiffure ! Et parfois, j’ai des sms à la sortie du plateau. C’est immédiat ! Ou parfois elle me dit : ”Tu étais très bien coiffée, tu étais parfaite ma petite chérie"".

Par J.F.