Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de ménages) hospitalisée en état d'ivresse après une violente altercation

Anne-Elisabeth Blateau s'est fait connaître en 2011, lorsqu'elle a rejoint le casting de la série "Scènes de ménages" diffusée sur M6. Elle y joue Emma en binôme avec David Mora. Mais sa carrière avait débuté bien avant ce projet. En effet, la comédienne de 44 ans s'est illustrée dans des courts métrages, mais aussi à la télévision. Ainsi, en 2003, elle a joué dans la série "Faut-il ?" d'Eric Lavaine. Quelques années plus tard, c'est dans la série "Les Fées Cloches" qu'elle a obtenu un rôle.

Cette semaine, Anne-Elisabeth Blateau fait les gros titres de la presse à la suite d'un dérapage avec les forces de l'ordre. Selon des informations dévoilées par Closer, la comédienne aurait été hospitalisée le 29 juin dernier après une violente altercation avec des policiers. "Les pompiers de Montreuil ont en effet dû intervenir dans un immeuble de la ville après avoir été alertés par les forces de l'ordre", ont rapporté nos confrères. Alcoolisée, la comédienne aurait "violemment outragé" des membres des services de polices. Ces derniers intervenaient pour tapage, après avoir reçu plusieurs plaintes du voisinage. L'actrice aurait alors été "hors de contrôle". Elle aurait insulté plusieurs personnes. Une fois sur place, les pompiers l'auraient prise en charge pour l'emmener à l'hôpital. D'après Closer, les policiers n'ont pas l'intention de porter plainte.

Une première affaire de violences

En septembre 2019, Anne-Elisabeth Blateau avait déjà eu affaire à la justice. Elle avait été placée en garde à vue à la suite d'une altercation avec des pompiers et la police. Elle s'était retrouvée dans un état d'ivresse et s'en était pris physiquement aux pompiers venus soigner un prétendu "traumatisme crânien". "Elle se serait jetée sur une femme pompier pour l'étrangler", rapportait Closer. Elle avait été poursuivie pour "violences et outrages sur personnes chargées d'une mission de service public et violence à raison de l'orientation sexuelle".

Quelques jours après, Anne-Elisabeth Blateau s'était exprimée sur Instagram et avait adressé "ses plates et sincères excuses" aux personnes avec lesquelles elle s'était mal comportée. Et de poursuivre : "Dans un bar sous l’effet d’une forte consommation d’alcool, j’ai eu un comportement inacceptable à l’encontre de plusieurs personnes dont des pompiers venus pour m’aider. J’ai honte de n’avoir été que l’ombre de moi-même, honte d’avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l’énergie de remonter cette pente". Un message d'excuses qu'elle a depuis effacé.

Par Non Stop People TV