Anne-Elisabeth Lemoine, dépitée par l'interview de Gérard Holtz trop bavard dans C à vous

Tous les ans, début juillet, c'est LE rendez-vous des amateurs de cyclisme. Le Tour de France est une épreuve mythique qui réunit chaque année des milliers de personnes sur les routes, mais aussi derrière leur petit écran. France 2, diffuseur historique de l'épreuve, a longtemps tergiversé avec les organisateurs A.S.O. à savoir s'il fallait annuler ou pas la grande boucle 2020. Finalement, le coronavirus n'aura pas eu la peau du Tour de France qui est reporté du samedi 29 août au dimanche 20 septembre comme l'a annoncé Christian Prudhomme, le directeur du Tour au JT de 13 heures de France 2. Pour en discuter, "C à vous" recevait ce mercredi 15 avril Gérard Holtz, ancien journaliste au sein du service des sports de France Télévisions.

"On n'a rien à ajouter !"

Gérard Holtz est un passionné de la Grande Boucle et il est parfois difficile de le contenir quand il en parle. C'est exactement ce qu'il s'est produit sur le plateau de "C à vous". Le journaliste a fait des réponses très longues qui ont passablement lassé la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine. Alors qu'elle l'interroge sur le report du Tour de France, se demandant s'il y aura du monde sur les routes en cette période de l'année, Gérard Holtz assure que oui. Les Français vont partir en vacances, les villes jouent toujours le jeu et le tracé reste le même explique ce dernier.

Durant plus deux minutes, le commentateur parle mais ne s'arrête pas là. Il enchaîne sur les retombées économiques de la course cycliste jusqu'à ce Anne-Elisabeth Lemoine ne le coupe. "Ben voilà, on n'a rien à ajouter !", ironise-t-elle. "Merci beaucoup Gérard Holtz, rendez-vous à partir du 29 août évidemment en intégralité sur France Télévisions. Bon mois encore..." Mais il ne laisse pas la présentatrice finir et reprend la parole pour annoncer la tenue d'une pièce de théâtre gratuite. Stoïque, voire blasée, Anne-Elisabeth Lemoine qui esquisse un sourire figé, rend l'antenne juste après.

« Ne pas avoir annulé le #TourdeFrance, ça va être le coup d’envoi d’une rentrée joyeuse ! »#GerardHoltz dans #CàVous pic.twitter.com/qyfLjy8y8e — C à vous (@cavousf5) April 15, 2020

Par Mélanie C.