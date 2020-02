Anne-Elizabeth Lemoine : Des tensions dans l'équipe de C à Vous ? Elle répond

Anne-Elizabeth Lemoine a repris avec succès les rênes de l'émission C à Vous après le départ d'Anne-Sophie Lapix. Alors que le public est au rendez-vous tous les soirs, les téléspectateurs retrouvent la bande de chroniqueurs, composée de Marion Ruggieri, Pierre Lescure, Patrick Cohen et Maxime Switek. Et si la bonne humeur semble régner sur le plateau, Anne-Elizabeth Lemoine a fait des confidences sur la relation des chroniqueurs entre eux : "J’ai de la chance d'être entourée de gens qui ne sont pas nés à la télévision et n’ont pas besoin de la lumière pour exister. Il n’y a pas de guerre d’egos entre nous. Ça change tout". Anne-Elizabeth Lemoine a expliqué qu'elle a énormément de respect pour les chroniqueurs : " Pierre Lescure et Patrick Cohen sont des personnalités que j’admirais déjà avant de travailler pour eux, explique-t-elle. Maxime Switek est hyper-motivé, j’aime le taquiner… Marion Ruggieru est extrêmement bienveillante et positive".

Une équipe soudée

Mais malgré cette bonne humeur entre les chroniqueurs, certains invités n'ont pas apprécié leur venue dans l'émission. En novembre dernier, la chanteuse Aya Nakamura a fait savoir dans les colonnes de Society qu'elle ne gardait pas un bon souvenir de son passage : "C'est l'interview la plus malaisante de ma vie. Je voulais me barrer, mais d'une force. C'était horrible. Ils se sont dit : 'On entend parler d'elle, on va l'inviter, mais en vrai, on ne connaît rien de ce qu'elle fait'. Et au lieu de faire leur travail de journaliste avant, ils l'ont fait en direct. C'était comme si Anne-Elisabeth Lemoine voulait me mettre dans un délire : 'C'est trop dur la cité, je suis une renoi, c'est trop dur'. En mode pleurnichage. Alors que non, j'ai jamais dit ça moi, basta !".

Par Alexia Felix