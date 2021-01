Anne Hidalgo : pourquoi Isabelle Morini-Bosc "ne peut pas la voir" (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie intime. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" a échangé avec plusieurs figures du PAF, de Danièle Evenou à Gil Alma en passant par Babette de Rozières ou encore Vincent Mc Doom.

Ce lundi 25 janvier, Isabelle Morini-Bosc est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien qui lui a permis d'aborder différents sujets, notamment sa participation en 2010 à une version VIP de "Pékin Express" dans laquelle elle faisait équipe avec l'ex-rugbyman Christian Califano. Elle a d'ailleurs évoqué son plus mauvais souvenir de l'émission. Une séquence que vous pourrez retrouver dès 12h30 sur notre chaîne, Canal 82.

"Je ne l'aime pas..."

Dans un extrait inédit de cette interview, Isabelle Morini-Bosc tacle Anne Hidalgo, la maire de Paris. "Je suis née dans le 4e, l'arrondissement d'Anne Hidalgo... C'est bien le seul point qu'on a en commun. Je ne peux pas la voir, je ne l'aime pas", lâche-t-elle dans un premier temps lorsqu'Evelyne Thomas aborde avec elle son quotidien à Paris.

Pour quelles raisons ne l'aime-t-elle pas ? "Parce qu'elle bétonne. Au lieu de dire qu'il faut être écolo et planter des arbres, elle ferait bien déjà de ne pas les abattre, et que je trouve qu'il y a des quartiers qu'on a complètement dénaturé et je ne parle pas des pistes cyclables qui sont plus importantes que les pistes de voitures, ce qui fait que c'est contre-productive. Non, c'est vrai que je ne l'aime pas beaucoup", dit-elle.

Par Non Stop People TV