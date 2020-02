Anne Parillaud ex-compagne d'Alain Delon : où en est leur relation ?

Anne Parillaud fait son retour à la télévision dans une toute nouvelle série baptisée "H24" et diffusée à partir de ce lundi 3 février sur TF1. Pour en parler, l'actrice de 59 ans a donné une interview exclusive au Parisien dans laquelle elle a tout d'abord expliqué les raisons de sa longue absence sur les écrans.

"J'ai écrit un roman, que je viens de terminer et qui est prêt à partir chez les éditeurs. J'ai été vampirisée par l'écriture. Je suis assez sauvage, assez enfermée par nature et d'un seul coup, j'avais une légitimité à être recluse avec ma page et mon crayon. Ça a duré cinq bonnes années et c'était tellement intense que les rôles qu'on me proposait pendant ce temps-là me paraissaient un peu fades. En insatisfaite permanente, j'ai besoin de découvrir de nouvelles émotions, de me faire peur. C'est pour ça que je suis allée vers le théâtre avec 'Le Lauréat' en 2018 et aujourd'hui vers une série avec 'H24'".

"Il avait le double de mon âge"

Dans ce même entretien, Anne Parillaud a été interrogée sur "ces hommes" qui l'ont aidée à se "construire", notamment Alain Delon avec lequel elle a été en couple pendant trois ans au début des années 1980. Elle avait alors 20 ans. A-t-elle de ses nouvelles ? "Oui, on a de bonnes relations, on se voit. Je trouve dommage qu'il vive retiré comme il le fait. Il a encore des choses à donner en tant qu'acteur. Si l'occasion se présentait, je serais partante pour qu'on retravaille ensemble", a-t-elle répondu.

En février 2018, Anne Parillaud s'était déjà confiée sur l'acteur, aujourd'hui âgé de 84 ans. "Alain Delon représentait pour moi une figure paternelle", expliquait-elle à Paris Match. "Il avait le double de mon âge et m'avait prise sous son aile. Il m'a fait jouer dans 'Pour la peau d'un flic' et 'Le battant', ses premiers films en tant que réalisateur. Son regard sur moi avait une immense valeur (...) Il avait rencontré une jeune fille et souhaitait, en me confiant des rôles plus âgés, que je devienne une femme pour lui et pour le cinéma. Mais il a voulu me faire grandir un peu trop vite. Incarner juste le faire-valoir du personnage masculin ne me nourrissait pas. Il a éveillé en moi le désir de personnages plus abîmés".

Par Clara P