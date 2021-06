Anne Roumanoff : évincée d'Europe 1 à la rentrée

Le grand ménage chez Europe 1 continue. Ce mercredi, c'est Pascale Clark qui annonçait sur son compte Twitter qu'elle quittait Europe 1 dès la rentrée : "Sans surprise mais avec tristesse : je viens d'apprendre que je ne suis pas reconduite sur Europe 1 la saison prochaine (pas de raison invoquée) #100AnsDeLaRadio #gueuledebois". Une nouvelle qui avait fait l'effet d'une bombe pour les nombreux auditeurs de la journaliste.

Son départ est sans aucun doute lié à l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe Lagardère. Et pour cause, sur le plateau de "On est en direct", l'émission spéciale des 100 ans de la radio le 8 mai dernier, elle avait déclaré : "Je pense qu’Europe 1 faut la soutenir aujourd’hui. Il ne faut pas l’enfoncer. Vous savez qu’il y a peut-être un péril qui rôde. Ça ne serait pas une bonne nouvelle que Bolloré rachète Europe 1, permettez-moi de le dire, donc je pense que c’est le moment où il faut soutenir Europe 1 et pas s’en moquer".

un air de déjà vu

Mais après Pascale Clark, c'est une autre voix emblématique qui s'en va, Anne Roumanoff. Elle présente depuis quelques mois maintenant son émission "ça fait du bien", sur la tranche 11-12h30.

Comme l'annonce le Parisien, le coût de son émission serait beaucoup trop élevé par rapport aux audiences. Une situation que l'humoriste a refusé de commenter mais qui n'est malheureusement pas étrangère. Et pour cause, en 2014, elle avait déjà été virée d'Europe 1 d'une triste manière comme elle le confiait dans les colonnes du même journal : "J'ai été virée d'Europe 1 en quatre minutes. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été renvoyée. On faisait de bonnes audiences. J'ai fait progresser la case de 57 %. J'ai cru comprendre que l'émission coûtait trop cher. J'étais prête à prendre moins cher et je suis sûre que les chroniqueurs aussi. Mais quand je l'ai proposé, je n'ai pas eu de réponse" expliquait-elle.

Par J.F.