Anne Roumanoff : Sa maladresse sur le divorce de Vincent Lagaf'

L’émission "Deux heures de rire et de direct" a été diffusée ce samedi 18 janvier sur France 2 et offrait aux téléspectateurs un récap' des moments les plus drôles de la télévision. Stéphane Bern et Bruno Guillon présentaient cette émission où de nombreux invités étaient conviés. Pierre Palmade, Philippe Candeloro, Vincent Lagaf'.et Anne Roumanoff étaient de la partie. L'humoriste et comédienne française était présente afin de faire la promotion de son livre "Divorcée et joyeuse". Alors qu'Anne Roumanoff, qui était émue par la déclaration de sa fille, se dit "transformée" depuis son divorce, elle a tenu à préciser à Bruno Guillon que ce n'était pas la seule manière de rajeunir : "Oui, mais il y a d’autres méthodes, on peut faire des injections, on peut faire du sport… Vincent, par exemple, il fait très jeune, il n'a pas divorcé.". Et cette réplique a créé un véritable malaise sur le plateau de l'émission.

"Je croyais que tu étais toujours avec la même femme"

Gêné, Vincent Lagaf' a marqué un silence car si, le présentateur est bel et bien divorcé. Si Anne Roumanoff, qui a été victime d'harcélement sexuel, a tenté de se rattraper, elle a davantage créé un malaise en continuant : "Ah, si ! Je croyais que c'était moi qu'on appelait Lagaf'… Je croyais que tu étais toujours avec la même femme… Ah non ? D'accord… On en parlera tout à l'heure.". Pour détendre l'atmosphère, Vincent Lagaf' a alors rétorqué avec humour : "Tout à l'heure, on demandait si on préférait les émissions enregistrées ou le direct. Eh bien là, je suis content de ne pas être en direct.". Malgré tout, la séquence n'a pas été coupée au montage...

Par Solène Sab