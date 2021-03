Anne Roumanoff : ses touchantes déclarations sur le début de sa carrière

On ne présente plus Anne Roumanoff. L'humoriste enchaîne les succès. Elle s'est fait connaître du grand public notamment grâce à ses pastilles humoristiques dans l'émission "Vivement dimanche" présentée par Michel Drucker il y a quelques années maintenant. Depuis, elle fait de nombreux spectacles à travers la France et a décroché plusieurs dates sur la mythique scène de l'Olympia. Une consécration pour Anne Roumanoff qui a toujours tenté de vivre de sa passion.

Invitée dans l'émission "Le passage des arts" sur France 5, l'humoriste s'est confiée sur ses débuts et les nombreux obstacles qu'elle a du surmonter. "Entre 12 et 22 ans, j’ai beaucoup souffert. Je voulais tellement intensément devenir comédienne, j’ai eu tellement d’échecs, tellement de castings où on m’a dit non, tellement d’auditions…" a-t-elle dit.

"j’avais trouvé ma place"

Une période qui n'a pas été facile pour elle. Anne Roumanoff a failli baisser les bras à plusieurs reprises, mais elle a décidé de se battre pour réussir. L'un des moments les plus durs de sa vie a sans aucun doute été son échec lors du concours d'entrée au Conservatoire. "Je me rappelle, j’avais un boulevard, je traversais la rue, je ne suis pas suicidaire mais là, tout à coup, je me suis dit : 'Si je me jette sous une…' Je ne l’aurais pas fait mais il y avait quand même quelque chose. Tout s’effondrait".

Un véritable échec pour elle tant elle voulait monter sur scène. "Pour moi, c’était une nécessité absolue d’aller sur scène, ce n’était pas un petit désir, non. C’était vital et c’est peut-être pour ça aussi que ça a marché. J’ai eu des difficultés comme tout le monde, mais c’était comme si, tout à coup, j’avais trouvé ma place".

Par J.F.