Anne Roumanoff : son engagement pour aider les soignants

Face à la détresse des personnels hospitaliers, Anne Roumanoff a décidé d'agir dès le début du premier confinement. Touchée par les témoignages des soignants et leurs nombreux besoins, l'humoriste a décidé de prendre les choses en main en créant l'association "Solidarité soignants". Avec l'aide de plusieurs bénévoles, Anne Roumanoff a consacré ses journées à chercher du matériel pour les expédier aux soignants sur tout le territoire. "Ça m'est tombé dessus, sans vraiment choisir", avait-elle confié sur Europe 1 en avril dernier. À la fin du premier confinement, son association a ensuite poursuivi les initiatives avec des ventes aux enchères et l'opération "À table, les soignants", lancée par le chef triplement étoilé Arnaud Donckele, avec le Guide Michelin et LVMH.

De longues heures d’investissement

Alors qu'un deuxième confinement a débuté en France, Anne Roumanoff a des journées bien chargées. Entourée par l'aide d'une cinquantaine de bénévoles, de fondations et d'entreprises, l'humoriste s'est confiée sur son quotidien auprès du Parisien. "C'est un peu la misère. Quand j'ai passé un appel sur les réseaux, j'ai eu 250 demandes en 48 heures pour avoir des chaises, des canapés, des bouilloires…", a-t-elle assuré pour équiper les salles de repos des soignants. Sur son ordinateur, Anne Roumanoff passe ainsi de longues heures chaque jour à faire des recherches pour récolter du matériel et répondre aux demandes. "Le matin, j'ai mon émission sur Europe 1. Ensuite, je travaille toute l'après-midi pour l'association. On fait un point d'une heure et demie avec les bénévoles chaque jour", a-t-elle expliqué. Mais cet investissement "galvanise" et "apporte une sensation de plénitude" à l'humoriste.

Par Marie Merlet