Anne Sinclair : ce témoignage qui l'a émue aux larmes chez Léa Salamé

Le 2 juin, Anne Sinclair sort son autobiographie "Passé composé". Et pour faire la promotion de ce dernier, la journaliste fait le tour des médias. Le 24 mai dernier, elle accordait une longue interview dans le magazine "Elle" et évoquait pour la première fois sa relation avec Dominique Strauss-Kahn et l'affaire DSK : "On ne laisse pas tomber un homme qui est à terre" commence-t-elle. Cela tient peut-être à lui, mais peut-être aussi à moi, j'ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. J’étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Alors, était-ce de l‘emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l’acceptation" conclut-elle.

"vous me touchez infiniment"

Ce lundi 31 mai, Anne Sinclair était invitée au micro de Léa Salamé sur France Inter. Et une auditrice a tenu à lui faire part de son soutien sans toute cette affaire. "Je suis heureuse d’avoir l’occasion de vous dire madame, combien pendant toute cette période américaine terrible, je vous ai admirée. Vous m’en faites pleurer, vous voyez" explique-t-elle, la voix pleine de sanglots. "Votre attitude, celle qui n’a pas fui dans l’adversité, celle qui a montré tant de dignité, qui ne s’est pas perdue dans des conjectures devant les médias. L’authenticité est une qualité primordiale à mon sens, et vous l’avez. Sachez également que je n’ai pas douté que quand vous en seriez sortie, votre union serait rompue. Merci d’être ce que je considère, un honneur pour la gente féminine. Je me réjouis de vous lire" conclut-elle. Des déclarations qui ont bouleversé Anne Sinclair qui a retiré son masque un instant pour essuyer quelques larmes : "Madame, vous me touchez infiniment. Votre voix étranglée me touche et me fait du bien."

