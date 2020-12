Anne-Sophie Lapix attaquée sur son sourire, elle répond aux critiques

Après avoir présenté "C à Vous" sur France 5, Anne-Sophie Lapix est arrivée sur France 2 aux commandes du JT de 20h. Si la présentatrice a rapidement imposé son style sur le plateau, de nombreux internautes ne cessent de critiquer Anne-Sophie Lapix pour une raison pour le moins étonnante. Interrogée par Bixente Lizarazu dans une interview pour son émission sur France Bleu, l’animatrice de France Télévisions a répondu aux critiques concernant son sourire : "Moi je souris beaucoup. C’est apparemment un défaut dans ce genre de circonstances. Et ça a été mal interprété. J’ai eu énormément de critiques. On m’a accusée d’avoir un petit sourire narquois. Et non, dans la vie je souris effectivement tout le temps".

Un sourire qui dérange les internautes

Pour ne plus avoir ce genre de reproches sur son sourire, Anne-Sophie Lapix a pris une décision radicale : "Quand tu es face à quelqu'un qui parle et que tu vois, qu'il commence à faire de longues phrases pour ne pas répondre totalement à la question, tu peux avoir un petit air, un petit sourire d'agacement. Du coup pour l’interview d’Emmanuel Macron, je faisais tout pour ne pas sourire […] J’essayais franchement d’avoir un air grave. Sauf que je le jouais en fait, cet air grave. On en est là. Je change ma tête, je prends ma tête douloureuse au lieu d’avoir une tête souriante. Alors il y a quand même des moments où j'ai souri, alors là, ça y est, bien évidemment : connivence. Mais j'essayais franchement d'avoir un air grave. Sauf que je le jouais en fait, cet air grave, on en est là ! Parce qu'on se dit : 'Je n'ai pas la bonne tête'. Et de même que quand quelqu'un parle, j'acquiesce, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais j'acquiesce pour le faire avancer".

#PLANETELIZA [EXTRAIT]



Elle sourit trop... et on lui reproche ! Victime de violentes insultes sur Twitter après des interviews politiques, la journaliste Anne-Sophie Lapix a fermé son compte.



Explications au micro de @BixeLizarazu pic.twitter.com/kRzyEgzxUt — France Bleu (@francebleu) December 3, 2020

Par Alexia Felix