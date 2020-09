Anne-Sophie Lapix : coincée pendant 20h dans un train, elle raconte son calvaire

Les problèmes de retard ne sont pas rares à la SNCF. Mais celui-ci a sans aucun doute battu tous les records. En effet, dimanche 30 août, des milliers de vacanciers qui quittaient le Sud-ouest pour rejoindre Paris se rappelleront de leur voyage. En raison d'une série de pannes liée à l'alimentation électrique, une dizaine de TGV sont restés bloqués entre les villes de Dax et Bordeaux et ce, pendant pratiquement 24 heures. Parmi le flot de passagers se trouvait la journaliste Anne-Sophie Lapix, victime de harcèlement au début de sa carrière. Invitée au micro de RTL, elle s'est confiée sur ce trajet pour le moins cauchemardesque "J'aurais dû arriver à 16h21 hier et je suis arrivée à 12h30 aujourd'hui. Quasiment vingt-quatre heures de trajet".

"il y a eu un peu de stress"

La présentatrice du JT de France 2 a ensuite poursuivi son récit en évoquant sa nuit cauchemardesque : "Je n'ai absolument pas réussi à dormir. On a cru à chaque fois que l'incident ne durerait que quelques minutes. (...) On en riait même à chaque fois qu'on nous annonçait un nouvel incident". Une situation qui est vite devenue compliquée comme le raconte Anne-Sophie Lapix, notamment due à la présence d'enfants en bas âge dans le train : "Au bout d'un certain temps, il y a eu un peu de stress, notamment de la part des familles. Il y avait énormément d'enfants extrêmement jeunes, qui ont commencé à s'exciter ou à pleurer. Et très vite, il n'y avait plus d'eau et de nourriture. C'est là que ça a commencé à être un peu tendu."

Malgré cette mésaventure, la journaliste est arrivée à temps pour présenter le JT de France 2 et n'a aucune rancoeur envers la SNCF qui, elle l'assure, a fait de son mieux pour le bien des passagers.

Par J.F.