Anne-Sophie Lapix critiquée pour son interview d’Édouard Philippe : elle se défend

Mardi 17 mars, entrait en vigueur les mesures de confinement en France afin d'éviter la propagation du coronavirus. L'épidémie de coronavirus a bouleversé le paysage médiatique. De nombreux tournages ont été suspendus. Parmi eux, les séries quotidiennes des grandes chaînes telles que "Demain nous appartient "sur TF1, "Un si grand soleil" sur France 2... Pour les chaînes, décision a été prise de donner une plus grande place à l'information. Ainsi, le JT de 20 heures de France 2 a été rallongé de près de 20 minutes. C'est dans ce contexte quelque peu perturbé qu'est intervenue l'interview d'Edouard Philippe dans le JT d'Anne-Sophie Lapix.

"On se sent un peu coincé"

Peu après la diffusion de l'interview, la journaliste a été prise à partie sur Twitter par des internautes mécontents. A tel point qu'elle a pris la décision radicale de fermer son compte. Dans les colonnes du Parisien, elle revient sur cet écueil et explique que l'exercice n'avait rien de simple. En effet, l'interview n'a pas eu lieu en direct, mais en duplex ce qui rend difficile l'exercice. "Dans ces conditions, c'est compliqué de couper son interlocuteur. On se sent un peu coincé", déclare la présentatrice du JT. "Avec le décalage du son, ce n'est jamais un exercice facile, ni pour l'un ni pour l'autre", ajoute l'intéressée. Même si cette séquence ne restera pas dans les annales, ni pour elle, ni pour les téléspectateurs, la journaliste continue de tenir les rênes de son journal, avec la confiance de sa hiérarchie.

Mais comme elle le confie au Parisien, cela devient de plus en plus difficile. Son équipe a été divisée en deux : ceux qui sont sur place et ceux qui ont été mis "en réserve" chez eux, au cas où il faille remplacer quelqu'un de malade au pied levé. Elle ne fait plus de conférence de rédaction, mais reçoit les chefs de service un par un. Et le JT ayant été rallongé, il faut trouver des sujets en plus. Bref, c'est compliqué...

Par Mélanie C.