Anne-Sophie Lapix : pourquoi elle ne réalise pas l'interview de Barack Obama ?

France 2 a annoncé il y a quelques jours qu'elle avait réussi à décrocher une interview exclusive de Barack Obama. Et pour cause, l'ancien président des États-Unis sort le premier tome de ses mémoires, "Une terre promise" ce mardi. Dans ce premier livre, l'homme politique revient sur les moments les plus marquants de sa carrière de président, un best-seller déjà annoncé.

Cette interview exclusive a été enregistrée ce dimanche 15 novembre et est diffusée ce mardi sur France 2 à partir de 20h35. Et surprise, ce n'est pas Anne-Sophie Lapix qui mène l'interview. La journaliste est pourtant habituée à ce genre d'exercice. Elle représente souvent France Télévisions lors d'interview du président de la République ou encore du premier ministre.

un choix évident

Mais si Anne-Sophie Lapix, qui a vécu des débuts difficiles sur France 2 n'a pas été choisie, c'est pour une bonne raison. En effet, c'est François Busnel qui a réussi à décrocher cette interview de haut vol. Si ce nom ne vous dit rien, il présente l'émission "La Grande Librairie" et cela a fortement penché dans la balance. Et pour cause, selon les informations du Parisien, c'est Sophie de Closets, directrice de la maison d'éditions Fayard qui a eu un coup de coeur pour le profil de l'animateur. Et pour cause, elle souhaitait que Barack Obama soit interviewé par un journaliste littéraire et non "un spécialiste de la politique" ou "un journaliste news", comme elle l'a précisé au Parisien : "Barack Obama est écrivain avant d'être président.". Un des confrères de François Busnel a réagi à ce choix dans les colonnes du Parisien : "Il vient de réaliser le coup de l'année. C'est un moment unique dans une carrière".

Par J.F.