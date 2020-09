Annie Cordy morte : Jean-Luc Reichmann dit tout de sa dernière apparition sur TF1 (Vidéo)

Dimanche 6 septembre, à la toute fin de l'émission "Les 12 coups de midi", un message vidéo d'Annie Cordy enregistré peu de temps avant sa mort a été diffusé sur TF1. "Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. J'espère que vous allez passer un bon moment. Écoutez-moi : profitez, profitez. Vive la Belgique, vive la France. Je vous embrasse !" dit-elle. Ce lundi 7 septembre, Jean-Marc Morandini a pu s'entretenir en direct avec Jean-Luc Reichmann. Il en a dit plus sur ce message qu'il a reçu de la chanteuse.

"J'arrive en tournage, et là, j'ai ma productrice qui me dit : 'J'ai une surprise pour toi'. Annie était comme ça. Elle était totalement imprévisible, totalement extraordinaire. Elle regardait 'Les 12 coups de midi', ça lui donnait du baume au coeur (...) Elle m'a dit : 'Voilà, c'est juste un message d'Annie' et c'était la semaine dernière. Je me suis dit : 'C'est pas possible, elle est en forme, elle me sourit. C'était juste pour me dire : 'Profite du jour qu'il vient' (...) Elle était comme ça, totalement imprévisible et j'ai reçu ça sur mon téléphone (...) Quand j'ai appris la nouvelle, c'est l'image que je retiendrai d'elle (...) C'est un positivisme (...) C'était un soleil et ça restera un soleil".

Des points communs avec Annie Cordy

Jean-Marc Morandini a ensuite souligné les points communs qui existent entre Annie Cordy et Jean-Luc Reichmann. "C'est le sourire, le dynamisme, la joie de vivre et ce côté populaire et vous l'avez ce côté populaire", lui a-t-il confié. Ce à quoi l'animateur a réagi : "Pourquoi on se prend la tête sans arrêt ? (...) Il y a maintenant le problème de l'image (...) Elle n'avait peur de rien, elle n'avait pas peur des tabous (...) Elle a tout testé".

Pour rappel, Annie Cordy est décédée vendredi 4 septembre à l'âge de 92 ans, chez elle, à Vallauris. Elle y vivait avec sa nièce. Les pompiers ont été appelés en fin d'après-midi vers 19h30 pour un malaise et une fois sur place, ont constaté l'arrêt cardiaque.

Par Non Stop People TV