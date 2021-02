Anny Duperey : son avis tranché sur le vaccin contre la Covid-19 (Exclu vidéo)

Le 13 janvier dernier, François Berléand était l'invité de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe", émission diffusée sur Non Stop People. Lors de cet entretien, l'acteur de 68 ans n'avait pas mâché ses mots à l'encontre des gens qui disent qu'il ne faut pas se faire vacciner contre la Covid-19. "S'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise (...) Les gens qui ne croient pas en la science sont des crétins parce que ça ne repose sur rien. La science, elle, repose sur quelque chose, sur des faits objectifs. Quand on est contre le vaccin, c'est comme les Témoins de Jéhovah qui sont contre les antibiotiques, les vaccins...", disait-il.

Et de poursuivre : "Faites confiance aux scientifiques, ils disent les choses telles qu'elles sont. On vit à une époque où tout le monde donne son avis. Les réseaux associaux comme je les appelle sont l'objet de petites insultes, les gens qui ne connaissent rien. On a des espèces de complotistes épouvantables. C'est toute la médiocrité qui s'affiche sur les réseaux. On en a eu l'exemple avec Donald Trump".

"Il y a trop de questions sur ce vaccin..."

Invitée dans l'émission présentée par Evelyne Thomas sur Non Stop People, Anny Duperey a réagi. "Je le dis tout de suite : je suis une crétine", lance-t-elle, faisant référence aux propos de l'acteur sur les anti-vaccins. Elle précise ensuite que pour le moment, elle ne souhaite pas se faire vacciner. "Je pense qu'il est urgent d'attendre devant un produit complètement expérimental qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, qu'on appelle faussement un vaccin puisque ça fait plutôt partie d'une thérapie génique, dont on ne sait absolument pas les effets à long terme. Alors, c'est pratique, parce qu'on vaccine les plus vieux, alors comme ça, s'il y a des effets on ne saura pas, ils auront claqué avant", lâche-t-elle.

En 2019, Anny Duperey a mené un combat contre le Levothyrox. "De cette période-là, j'ai gardé des amitiés médicales et scientifiques" confie-t-elle, glissant au passage que ceux-ci lui ont permis de se faire un avis sur le vaccin anti-Covid : "Il est urgent d'attendre (...) Il y a trop de questions sur ce vaccin, donc prudemment, je respecte les gestes barrières (...) pour les autres et pour moi, mais non, je vais attendre".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV