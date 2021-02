Anny Duperey sur la fermeture des musées : "C'est une aberration" (Exclu vidéo)

Anny Duperey est l'invitée d'Evelyne Thomas ce mercredi 10 février sans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'actrice a pu évoquer différents sujets, notamment sur l'actualité marquée par la crise du coronavirus. Depuis bientôt un an, la France et les pays du monde entier tentent d'endiguer ce virus qui a déjà fait des millions de victimes. Avec le vaccin, l'espoir renaît. Mais pour la comédienne, pas question de se précipiter pour se faire vacciner, comme elle l'explique dans un premier extrait.

"Je pense qu'il est urgent d'attendre devant un produit complètement expérimental qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, qu'on appelle faussement un vaccin puisque ça fait plutôt partie d'une thérapie génique, dont on ne sait absolument pas les effets à long terme (...) "Il est urgent d'attendre (...) Il y a trop de questions sur ce vaccin, donc prudemment, je respecte les gestes barrières (...) pour les autres et pour moi, mais non, je vais attendre", dit-elle.

"On ne respectait plus rien dans les supermarchés"

Dans un nouvel extrait, Anny Duperey donne son avis sur la situation du monde du spectacle face au coronavirus. "On est - tous les artistes - complètement blessés par cette chose-là", dit-elle. Elle précise ensuite avoir remarqué un relâchement dans l'application des gestes barrières au supermarché. "J'étais dans un supermarché il n'y a pas longtemps. Je me suis aperçue que, tout d'un coup, on ne respectait plus rien dans les supermarchés. On ne nettoie plus les caddies, il n'y a plus de personnes à l'entrée, il n'y a plus de gels, les gens touchent, reposent partout, la queue pour la caisse, distance sociale, on n'en parle plus non plus", explique-t-elle.

Elle fait ensuite un parallèle avec les musées. "Qu'un musée où on ne touche rien soit fermé, je trouve que c'est une aberration", continue-t-elle. Et de conclure sur le gouvernement et sa gestion de la crise. "Effectivement, je n'ai pas forcément une sympathie pour ce gouvernement-là, mais je n'aurais souhaité à aucun gouvernement ce qui se passe".

Par Non Stop People TV