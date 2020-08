Anthony Colette dévoile une rare photo de sa chérie sur Instagram

En 2018, Iris Mittenaere faisait son entrée sur le parquet du studio 217 dans la saison 9 de "Danse avec les stars". Au bras du danseur Anthony Colette, l'ancienne Miss Univers avait réussi à se hisser jusqu'en finale, sans remporter le fameux trophée. Pas bien grave pour Miss France 2016 puisque le programme lui avait permis de trouver l'amour. En effet, la jolie brune a eu une idylle secrète avec son danseur et c'est ce dernier qui a révélé les dessous de leur romance et de leur rupture : "Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre", avait en effet confié Anthony Colette.



Si Iris Mittenaere a depuis refait sa vie avec Diego El Glaoui dont elle semble très éprise, Anthony Colette restait discret sur sa vie privée. Mais le danseur a finalement trouvé chaussure à son pied il y a quelques mois. En décembre dernier, le jeune homme de 25 ans s'était en effet confié à Leslie Benaroch dans l'émission "Less and the city" sur Radio VL et avait avoué avoir trouvé l'amour dans le cadre de son travail dans Danse avec les stars : "Elle n'est pas connue, c'est une fille que j'ai connue depuis que j'ai démarré l'émission et on s'est croisés plusieurs fois".

Son visage caché sur Instagram

"On s'entend très très très bien. Il y a plein de choses qui me plaisent chez elle. C'est limite moi qui suis le plus à donf", avait-il lancé en précisant qu'ils filaient le parfait amour depuis déjà deux mois. Si nos calculs sont bons, cela fait donc dix mois qu'Anthony Colette et sa chérie sont en couple. S'il avait jusqu'à présent misé sur la discrétion et le mystère, le danseur originaire d'Avignon a décidé d'en dévoiler un peu plus. Ce mercredi 19 août 2020, il a en effet publié, dans sa story Instagram, une jolie photo où il apparaît dans les bras de sa chérie. Anthony Colette a néanmoins pris soin de cacher le visage de sa compagne en apposant un émoji représentant une reine.





Par E.S.