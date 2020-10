Anthony Colette : ses surprenantes révélations sur son ex, Iris Mittenaere

Depuis 2017, Anthony Colette fait partie de la joyeuse bande de danseurs professionnels de l'émission "Danse avec les stars" sur TF1. Invité dans l'émission "Le Jarry Show" ce lundi 19 octobre 2020, le jeune homme a été interrogé sur ses anciennes partenaires et a été sommé de désigner la moins facile : "La plus chiante, c'était Iris" a lancé le jeune homme en se remémorant les nombreuses séances de répétition avec l'ancienne Miss France qui a participé au programme en 2018. Anthony Colette a en effet pu comparer leur binôme à ceux formés avec Joy Esther en 2017 et avec Elsa Esnoult en 2019.



"Elle avait son caractère oui. Quand tu fais cette émission, c'est fun, tu découvres tout le monde, tu te dis que c'est trop bien les chorés mais quand t'es dans la compétition, déjà au bout de la troisième semaine, t'en as marre en terme de fatigue. Tu te lèves très tôt tout le temps, tu danses toute la journée, plus les interviews, les primes... et parfois ça pète. Et comme tous les deux on s'entendait très bien, ça pouvait péter encore plus. Pas une grosse dispute mais chiant." a confié le jeune homme au sujet d'Iris Mittenaere... qui a fini par devenir sa chérie.

"Je pense que c'était elle la plus douée"

Tombés sous le charme l'un de l'autre, les deux jeunes gens ont en effet entretenu une histoire d'amour secrète qui a duré quelques mois. "On se voyait vraiment que pour travailler sur l'émission et après parfois on pouvait se retrouver pour s'entraîner un petit peu mais c'était très rare." a expliqué Anthony Colette avant de complimenter son ex : "Je pense que c'était elle la plus douée" a-t-il assuré à Jarry.



Car s'ils sont séparés aujourd'hui, Anthony Colette et Iris Mittenaere sont néanmoins restés en bons termes : Des confidences qui feront certainement sourire la jolie brune avec qui il s'est séparé en bons termes. "Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre" confiait le jeune homme en évoquant leur rupture. Si Iris Mittenaere file le parfait amour depuis un an avec Diego El Glaoui, Anthony Colette est quant à lui très épris d'une mystérieuse jeune femme...



Par E.S.