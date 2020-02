Antoine : combien a-t-il touché pour la publicité Atol ? (Exclu vidéo)

En novembre 2016, Antoine avait accordé un entretien exclusif à "France Dimanche" dans lequel il avait évoqué son actualité marquée à ce moment-là par la sortie de son ouvrage "Escales en Polynésie". Il avait alors parlé de sa passion pour les voyages. "En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. D'ailleurs, la plupart de mes voyages, je les ai faits en solitaire. D'abord sur les routes d'Europe ; et lorsqu'à 25 ans, j'ai découvert le bateau, j'ai pris la mer ! Toujours seul, ce qui ne m'a pas empêché d'aimer rencontrer du monde partout où je m'arrêtais, mais je ne me serais pas vu partir en bande, ça ne me ressemblait pas", confiait-il.

Dans cette même interview, Antoine avait accepté de parler de ses enfants. "J'ai eu trois enfants avec une femme dont la vie m'a ensuite séparé. Néanmoins, j'ai eu la chance de garder avec eux une relation extraordinaire. Ils sont nés à Tahiti, et je les voyais malheureusement peu. Mais quand ils sont venus faire leurs études à Paris, j'étais là, heureux de les avoir près de moi", disait-il.

"Je n'ai pas fait fortune"

Antoine est de retour avec un tout nouveau projet. À partir du 2 mars prochain, il sillonnera plusieurs villes de France pour présenter "Les Caraïbes" dans les cinémas CGR. Il passera notamment par Narbonne, Castres, Vitrolles ou encore Agen. Pour en parler, cet amoureux des îles a choisi "L'Instant de Luxe", l'émission présentée quotidiennement par Jordan de Luxe.

Pendant cette interview, Antoine a accepté de revenir sur sa collaboration avec Atol, la célèbre marque de lunettes. En 2000, il a participé à l'une des publicités de la franchise qui lui a rapporté "beaucoup d'argent", comme il l'a confirmé face à Jordan de Luxe. "ll y a une année où j'étais payé la moitié de ce que Johnny touchait, c'était quand même assez brillant. Je touchais 0,30 centimes sur chaque paire de lunettes vendue. Ça se comptait chaque année par dizaines de milliers d'euros. Je n'ai pas fait fortune, mais ça m'a permis de faire les films. Et j'ai trois enfants merveilleux, j'ai pu leur payer les meilleures études", a-t-il continué.

