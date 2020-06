Antoine de Caunes présent tout l'été sur Canal + : il dévoile ses projets

Antoine de Caunes reste fidèle à Canal+. Présent dès le lancement de la chaîne payante le 4 novembre 1984, l'animateur compte bien y rester et cela "jusqu'à ce que mort s'ensuive", a-t-il confié au Parisien. Passé par de multiples émissions dont "Le Grand Journal", Antoine de Caunes ne manque pas de projets avec Canal+. Alors qu'il présente un nouveau numéro de "La Gaule d’Antoine" ce mercredi 10 juin où il se rend dans la région Grand Est, l'animateur va voir son émission déclinée durant les vacances d'été. "A partir du 29 juin, du lundi au vendredi en clair à 19 h 50, avec des 'Gaule d'Antoine' revisitées par thématiques", a annoncé Antoine de Caunes au Parisien.

Antoine de Caunes va "faire voyager les téléspectateurs"

L'animateur va ainsi remplacer Mouloud Achour et son émission "Clique" durant cette période. Alors que les Français sont incités à passer leurs vacances d'été en France, Antoine de Caunes va "faire voyager [les] téléspectateurs" à travers "une masse d'images assez dingues" de ses multiples déambulations à travers l'Hexagone. "J'ai l'impression de revenir à mes premières amours télévisuelles. J'ai besoin de sortir des plateaux, de bouger. C'est plus fun d'aller voir les gens chez eux, ils sont plus détendus, plus en confiance", a ajouté l'animateur qui propose des portraits décalés des régions et leurs habitants. A la rentrée, un nouveau rôle attend également l'animateur qui succédera à Michel Denisot pour présenter "la collection 'Profession'" où des personnalités ayant le même métier partagent leurs expériences.

Par Marie Merlet