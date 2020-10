Antoine de Caunes : son émouvant hommage à Philippe Gildas deux ans après sa mort

Voilà déjà deux ans que Philippe Gildas nous a quittés. Le célèbre animateur est mort le 28 octobre 2018 à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer, laissant derrière lui, une femme inconsolable. En juin dernier, la veuve se confiait en effet pour évoquer le décès de son illustre mari et son nouveau quotidien après près de 40 ans d'amour : "36 ans de bonheur, on est pas mal, il faut être positif mais ça a été très très dur, la fin était très dure mais il est présent, il est là, je sens qu’il peut me protéger... J’aime me dire qu’il est près de moi" déclarait-elle sur la chaîne Non Stop People.



Et si Maryse Gildas est toujours aussi attristée en évoquant son époux, son ami Antoine de Caunes demeure lui aussi meurtri par cette tragique perte. A la veille du deuxième anniversaire de Philippe Gildas, l'ancien présentateur du Grand Journal lui rend en effet un nouvel hommage. " Cet homme me manque" a-t-il simplement écrit en légende d'une photo publiée sur Instagram et sur laquelle il apparaît en train de serrer dans ses bras, une marionnette à l'effigie de Philippe Gildas.

Un hommage qui émeut les internautes

De quoi émouvoir les internautes, nostalgiques du duo que formaient les deux animateurs : "Tellement de fois tu manifestes ton manque pour Philippe Gildas, c’est beau et poignant à la fois " s'émeut une internaute, tandis qu'une autre se souvient : " J'aimais le regard paternel qu'il posait sur vous et s'en suivait un éclat de rire incomparable, c'était le bon temps (...) les barres de rire tous les soirs, pauvre Gildas, vous lui en avez fait voir » Il doit rire encore de toutes vos facéties mais je ne sais pas si vous en trouverez une consolation..." peut-on en effet lire en réaction à ce nouvel hommage.

En mars dernier, Antoine de Caunes avait déjà évoqué le vide laissé par la mort de Philippe Gildas sur le même réseau social.

Par E.S.