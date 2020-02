Antoine de Maximy célibataire : pourquoi il ne veut pas de femme dans sa vie (exclu vidéo)

Depuis quinze ans, Antoine de Maximy fait voyager les téléspectateurs français dans le monde entier avec son émission "J’irai dormir chez vous" diffusée sur France 5. L’animateur propose une émission au concept innovant : il part seul avec plusieurs caméras et tente de se faire inviter chez des habitants locaux pour y passer la nuit. L’occasion pour lui de découvrir véritablement le mode de vie et les coutumes du pays visité. Réalisateur, monteur et créateur de ce programme, Antoine de Maximy révèle dans "L’Instant de Luxe" son salaire. "Je gagne très bien ma vie, je gagne autour de 10 000 euros par mois", indique-t-il. "Je ne sais pas si c’est si important que cela", ajoutant le plus nomade des animateurs estimant que "pleins de questions" aujourd’hui peuvent amener des "emmerdes".

L’animateur ne veut plus être en couple

C’est également en toute franchise qu’il s’est confié sur sa vie amoureuse. "Ce n’est pas possible [d’être en couple avec moi]. Moi il m’a fallu longtemps pour comprendre et très honnêtement, ça doit faire quatre ans que je suis célibataire", déclare Antoine de Maximy dans un premier temps. "J’ai été plein de fois avec des filles qui étaient vraiment bien […] Même quand j’avais la perle, ça n’allait pas. D’une certaine manière, je foutais le bordel dans le ménage. Pourquoi ? Parce que je voulais être célibataire, mais je ne me l’avouais pas", raconte-t-il. L’animateur de « J’irai dormir chez vous » "veut être libre" et pour lui, cela ne peut pas se faire en étant en couple. Très heureux de sa situation aujourd’hui, celui qui est père d’une fille ne changerait pour rien au monde d’avis.

Par Ambre L