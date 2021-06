Appel à témoins : découvrez la nouvelle émission de M6 qui va résoudre des enquêtes

M6 se lance un tout nouveau défi, celui de faire avancer des enquêtes encore aujourd’hui non résolues quand toutes les pistes ont été explorées. En France, chaque années plusieurs centaines d’affaires de ce genre qu’on nomme des "cold cases" surgissent. Et pour aider les familles des disparus ainsi que les enquêteurs, M6 lance ce lundi 7 juin son émission "Appel à témoins", présentée par Julien Courbet et Nathalie Renoux : "Depuis deux ans et demi, on réfléchit à la bonne formule. Cela fait plusieurs mois que l'on est en lien avec les autorités. On a pris contact avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice, mais aussi les procureurs qui dirigent les enquêtes", a expliqué le producteur exécutif de l’émission Jean-Marie Goix.

Un numéro vert activé pendant une semaine

La porte-parole ministère de l’Intérieur, Camille Chaize, a également fait des confidences sur ce programme innovant : "En collaborant à cette émission, nous avons deux objectifs. D'abord aider à l'enquête, mais aussi faire de la pédagogie, expliquer comment fonctionne le travail d'investigation. M6 nous a donné des garanties d'un traitement des affaires dans la dignité et sans voyeurisme". Dans ce programme en direct, une cellule de quatre gendarmes et quatre policiers recueillera les éventuels témoignages de téléspectateurs, un numéro vert sera activé pendant une semaine. Sur le plateau, les familles vont témoigner en direct avec les animateurs et les intervenants. Et pour ce premier numéro, les téléspectateurs pourront revivre la disparition du jeune Lucas Tronche, 15 ans en 2015, ou encore le meurtre de Gaëlle Fosset.

Par Alexia Felix