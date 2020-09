Apprendre à t'aimer - Ary Abittan : son hommage à Naomi, sa "fille" dans le téléfilm

Pour la première fois dans sa carrière, Ary Abittan a eu l'occasion de jouer un rôle dramatique dans le téléfilm "Apprendre à t'aimer" diffusé ce mardi 8 septembre sur TF1. Dans cette fiction, l'humoriste donne la réplique à Julie de Bona, vue il y a quelques mois dans "Le Grand Bazar de la charité" sur TF1. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l'actrice s'est confiée sur le tournage.

"Je n'ai eu aucune appréhension, j'ai choisi de lâcher prise. J'ai beaucoup improvisé, mais de manière cadrée parce que je savais où allaient les scènes (...) Je n'étais pas en train de jouer, j'étais vraiment la maman de Sara, ce bébé porteur de trisomie 21", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Sur le plateau, nous étions au service de ces enfants (...) C'est un film coup-de-poing qui parle de la puissance de l'amour, une claque d'authenticité et de vérité".

"Ton papa de cinéma"

Sur sa page Instagram, Ary Abittan a posté une photo promotionnelle du téléfilm "Apprendre à t'aimer". En légende, il a posté le message suivant : "Pour que la différence ne soit plus un problème, mais une chance, pour être tous ensemble, soyez au rendez-vous les amis, je compte sur vous ! Et puis vous allez voir, on est ému, mais on se marre aussi ! La vie quoi !" a-t-il dit.

Sur un autre cliché posté lundi 7 septembre, Ary Abittan a fait une touchante déclaration à Naomi, la petite fille porteuse de trisomie 21 qui joue dans le téléfilm. "Naomi, c'était notre premier jour de tournage, j'avais le trac et pourtant entre toi et moi, comme une évidence. Merci de m'avoir permis d'être ton papa de cinéma, j'en suis fier ! J'espère que mardi à 21 heures, ils seront nombreux sur M6 à te découvrir et à t'aimer aussi fort que moi", a-t-il posté.

Par Non Stop People TV