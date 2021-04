April Benayoum victime d'antisémitisme : Sylvie Tellier a eu honte "d'une partie de la France" (Exclu vidéo)

Le 19 décembre dernier, lors du concours Miss France 2021, April Benayoum - première dauphine d'Amandine Petit, la gagnante - a été la cible d'attaques antisémites sur les réseaux sociaux. Elle avait alors révélé que son père était d'origine israélienne sur la scène du Puy du Fou. Un déferlement de haine qui avait provoqué de vives réactions de personnalités, notamment politiques. Une enquête pour "injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale" avait été ouverte.

Invitée le 25 mars dernier dans l'émission d'Evelyne Thomas, Amandine Petit avait réagi à cette polémique, répondant à la question suivante : April Benayoum a-t-elle été discréditée à cause de ces attaques antisémites ? "Non, du tout. On a jamais senti cette pression, ce genre de polémique et cette discrimination qu'elle a pu recevoir, on ne l'a jamais ressenti tout au long de l'aventure et de la préparation et heureusement parce que ces propos-là, on n'aurait jamais dû les entendre", répondait-elle. Et de poursuivre : "Quand on arrive sous le feu des projecteurs, on est aussi sous le feu de toutes ces critiques qui grandissent et puis cette minorité a quand même une forte parole sur les réseaux. Après, il faut réussir à un moment donné à leur répondre correctement, franchement, et leur montrer que ça n'a pas d'importance".

"Ce n'est pas l'avis de la société"

Ce lundi 12 avril 2021, c'est au tour de Sylvie Tellier de réagir à l'affaire April Benayoum face à Evelyne Thomas. La directrice générale du comité Miss France pense-t-elle que la jeune femme a bien fait d'afficher ses origines ? "Il faut afficher, dire les choses. Ce qui est anormal, ce sont les réactions. Ça m'a peinée et surtout, j'ai eu honte d'une partie de la France parce que je me dis : 'On est en 2020. Après tout ce que l'on vient de subir ou justement on doit s'entraider'. De voir ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux.... Ce n'est pas l'avis de la société. Les réseaux sociaux donnent la parole à une minorité qui prend énormément de poids. Pendant tout le concours 'Miss France', jamais aucun propos envers April Benayoum n'a été tenu comme ça", a-t-elle dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV