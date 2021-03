Ariane Séguillon (Demain nous appartient) atteinte de la Covid-19, où en est-elle de son combat ?

Depuis plusieurs semaines, Ariane Séguillon, l’interprète de Christelle Moreno dans Demain nous appartient, se bat contre la Covid-19. Après plusieurs jours de silence, la comédienne de 47 ans est sortie du silence ce lundi 8 mars 2021 pour rassurer ses fans. "Bonjour tout le monde, vous ne m’envoyez plus beaucoup de messages car je ne donne plus de nouvelles. Je vous fais un petit post sans filtre. Je me bats contre le coronavirus depuis six jours avec énormément de fièvre, des problèmes respiratoires et c’est vraiment très dur", avait-elle déclaré dans une vidéo.

affaiblie sur Instagram

Ce jeudi 11 mars 2021, l’actrice a de nouveau pris la parole sur Instagram pour donner des nouvelles à ses 109 000 abonnés. La comédienne a en effet publié un selfie pris en direct de son lit d’hôpital alors qu’elle se trouve sous assistance respiratoire. Malgré son air affaibli et son incroyable transformation physique apparente, la comédienne a tenu à rester optimiste : "Ça, c’est ma tête quand pour la première fois depuis 10 jours, je n’ai pas plus de fièvre deux fois de suite et que, en plus, j’ai vos messages de soutien d’amour", a-t-elle écrit en légende de la photo.

Ariane Séguillon a aussi pu compter sur les messages d’encouragements de ses collègues de la série "Demain nous appartient". "Merci mes DNA d’amour, vous me manquez, j’ai hâte de pouvoir vous retrouver", a-t-elle écrit en légende d’une photo de la série où il est marqué "Big bisous Ariane". En février dernier, alors qu’elle se confiait sur son combat contre la boulimie dans les colonnes de Paris Match, Ariane Séguillon avait littéralement livré un message de prévention : "Je vous recommande de faire attention pour ne pas attraper cette vacherie et je vais m’en sortir parce que je suis forte, mais c’est un moment très difficile. Je vous fais à tous des grosses bises" lançait-elle.





Par E.S.