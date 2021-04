Arielle Dombasle "compliquée" dans DALS, Maxime Dereymez revient sur leur duo (Exclu vidéo)

En 2011, TF1 avait lancé une toute nouvelle émission baptisée "Danse avec les stars". Le concept est simple : des célébrités tentent d'aller le plus loin possible dans la compétition avec l'aide de danseurs professionnels. Chaque semaine, leurs prestations sont jugées par un jury. Ainsi, à l'issue de la toute première saison, c'est M. Pokora qui avait remporté le titre aux côtés de Katrina Patchett. Les téléspectateurs avaient aussi fait la connaissance de Maxime Dereymez, en duo avec Sofia Essaïdi. Ces derniers étaient parvenus à se hisser à la seconde place du podium.

Face au succès de l'émission, les saisons se sont enchaînées sur TF1. Et Maxime Dereymez a participé à chacune d'entre elles. Ainsi, il a dansé avec Shy'm (gagnante de la saison 2), Estelle Lefébure (saison 3), Laury Thilleman (saison 4), Tonya Kinzinger (saison 5), Sophie Vouzelaud (saison 6), Caroline Receveur (saison 7), Arielle Dombasle (saison 8), Pamela Anderson (saison 9) et Clara Morgane (saison 10).

"Elle ne voulait pas trop travailler"

Ce mercredi 21 avril 2021, Maxime Dereymez est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le danseur de 39 ans est revenu sur son expérience dans "Danse avec les stars", dont la saison 11 a été reportée à cause de la crise sanitaire. Dans un extrait inédit, il révèle avec quelle star il a été difficile de collaborer dans l'émission.

"Arielle Dombasle. Elle ne voulait pas trop travailler. C'était très compliqué. Je pense qu'on se serait beaucoup plus amusé à se retrouver en soirée et partager des moments qu'à travailler ensemble. C'était pas son truc, elle a senti qu'elle était en difficulté et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. C'était l'une des plus compliquées", dit-il. Pour rappel, Arielle Dombasle a participé à la saison 8 de "Danse avec les stars" en 2017. Elle avait été éliminée à l'issue de la troisième semaine de compétition après avoir exécuté une rumba avec son partenaire.

