Arielle Dombasle : sa prestation avec Nicolas Ker dans ONPC raillée sur Twitter

Laurent Ruquier a reçu Arielle Dombasle et Nicolas Ker samedi 13 juin pour l'une des dernières de "On n’est pas couché". La femme de Bernard-Henri Lévy et le chanteur de Poni Hoax sont venus présenter leur dernier album intitulé "Empire" dont la sortie est prévue le 19 juin prochain. La chanteuse à l’univers fantasque confie que le duo est "quelque chose d’assez rare et de merveilleux. C’est des notes dissonantes qui créent l’harmonie (…)" et confirme qu’avec son partenaire sur l’album ils ont "les mêmes goûts". Face à Laurent Ruquier qui a dévoilé le nom de sa nouvelle émission et ses invités, ils ont interprété en live le titre "Just Come Back Alive". Et leur prestation dans l’émission qui se terminera bientôt a vivement fait réagir les internautes…

Les critiques fusent sur le réseau social…

Le duo reprend son titre en anglais et rapidement Twitter s’enflamme. Les internautes reprochent notamment certaines fausses notes à la chanteuse et ne semblent pas sous le charme... Parmi les tweets, les critiques fusent : "Après avoir entendu ce live d’Arielle Dombasle, je promets de ne plus jamais critiquer le playback", "J’en ai mal aux oreilles. Aucune osmose dans les voix…ça sonne faux", "Pourquoi infliger cela aux gens ? C’est mauvais, ça chante faux. Honnêtement qui va vouloir l’acheter leur album ?", "Elle aurait dû rester confinée" ou encore "Qu’avons-nous fait pour que vous nous infligiez cela ? J’ai tout de suite zappé. Un peu de respect s’il vous plaît !", "Ça me rappelle les soirées karaoké quand tu mets deux voix qui ne sont pas au diapason".

Qu’avons-nous fait pour que vous nous infligiez cela ? J’ai tout de suite zappé. Un peu de respect svp !!! — Yılmaz Ata #ResteALaMaison #StayAtHome #EvdeKal (@AtaYilmazz) June 14, 2020

Pourquoi infliger cela aux gens ? C’est mauvais, ça chante faux. Honnêtement qui va vouloir acheter leur album ? — Monsieur Malaussène (@JeanFranoisDel7) June 14, 2020

Après avoir entendu ce live d'Arielle Dombasle je promets de ne plus jamais critiquer le playback pic.twitter.com/YXnfF1cSo7 — E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) June 13, 2020

