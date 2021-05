Arielle Dombasle : ses confidences sur son expérience avec la drogue

La carrière d'Arielle Dombasle a de quoi en faire rougir plus d'un. Actrice, chanteuse, réalisatrice, meneuse de revenue et scénariste... Arielle Dombasle a plusieurs cordes à son arc ! Récemment, elle a participé au troisième numéro de l'émission "Le Grand Restaurant" diffusé en février dernier sur M6. Mais c'est pour une toute autre raison qu'Arielle Dombasle fait parler d'elle ces derniers jours. En effet, la chanteuse de 60 ans était l'invitée de l'émission "On ne répond plus de rien" sur RTL le 8 mai dernier. L'occasion pour Arielle Dombasle de se livrer sans filtre sur des sujets qu'elle évoque peu.

"J'ai joué une fois sous coke"

Arielle Dombasle s'est confiée sur ses addictions et a admis avoir déjà testé des substances illicites. Une expérience dont elle n'est pas fière. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a accepté d'en parler, livrant par la même occasion un beau message de prévention. "J'ai été accro au Red Bull. Je jouais Don Quichotte contre l'Ange bleu, je jouais l'Ange bleu, c'était une pièce de [Jérôme] Savary. C'était très long. Je devais chanter, danser, courir, jouer, sauter, etc. Et le Red Bull me donnait un boost, c'est vrai", a concédé l'épouse de Bernard-Henri Lévy. De quoi faire réagir Laurent Baffie qui a lâché : "Maintenant, elle est à la coke". "Justement, j'ai joué une fois sous coke", a alors révélé Arielle Dombasle. Mais cette expérience n'a pas plu à l'actrice. "C'était terrible parce que j'ai pris toutes les répliques de mon partenaire, j'ai joué la pièce à moi toute seule. Je n'aime pas, je trouve que ça fait mal à la tête. Et les effets, je trouve que c'est une fausse euphorie", a-t-elle encore dit.

Par Matilde A.