Arielle Dombasle traumatisée pendant le confinement, elle raconte

Pendant de longues semaines, Arielle Dombasle a été confinée chez elle comme des millions de Français. Et après deux mois d’enfermement, la chanteuse a finalement retrouvé sa liberté. Invitée ce mardi 16 juin dans C à Vous, Arielle Dombasle s’est confiée longuement sur son confinement. Et elle a rapidement révélé qu’elle n’a pas respecté les interdictions mises en place dans la capitale : "Je n’ai pas été désobéissante, je ne me suis pas approchée des autres. Mais je me suis retrouvée toute seule au milieu de la nuit, c’est vrai, et je n’ai pas pu ne pas voir ce Paris figée, dans sa beauté, dans son silence qui s’écoutait comme une musique… J’ai marché beaucoup la nuit, comme ça toute seule".

Un confinement compliqué

Et si Arielle Dombasle n’a pas croisé de policiers pendant ses sorties nocturnes, la chanteuse a toutefois été traumatisée pendant son confinement : "Pour moi, la fermeture des parcs, des jardins et des églises était traumatisante", a-t-elle révélé face à Anne-Elizabeth Lemoine. Arielle Dombasle a confié que dès le déconfinement, elle est partie se balader dans les jardins parisiens qui étaient "moribonds, parce qu’ils n’étaient plus arrosés". La chanteuse a par ailleurs déploré la mort de certains Lilas : "Il y a des arbres qui ont beaucoup soufferts, l’herbe était folle. Rater un printemps, c’est trop important… donc je me suis rattrapée".

Par Alexia Felix