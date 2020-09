Armande Altaï ex-directrice de la Star Academy : combien a-t-elle gagné ? (Exclu vidéo)

En 2001, TF1 a lancé "La Star Academy", un concours de chant et émission de télé-réalité qui a révélé, entre autres, des artistes tels que Grégory Lemarchal, Jenifer ou encore Nolwenn Leroy. Dans ce programme, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'une professeure de chant à la personnalité et au look bien affirmés, Armande Altaï. L'artiste a officié pendant trois saisons au sein de l'émission, avant de faire son retour dans le télé-crochet en tant que directrice lors de la saison 8 diffusée sur TF1 en 2008.

Ce mercredi 23 septembre, Jordan de Luxe a reçu Armande Altaï dans son émission "L'instant de Luxe". L'occasion pour la professeure de chant de donner de ses nouvelles. "Je me dégrade, je vieillis. J'ai mal partout. Ça me met hors de moi (...) J'ai 76 ans, je ne vois plus rien (...) J'ai des vertiges, j'ai mal à mes genoux, à mes hanches", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Il faut s'accrocher un peu plus aux petits bonheurs quotidiens".

"Je n'ai pas touché tant que ça..."

Dans la suite de l'entretien, Armande Altaï a accepté de dévoiler le salaire qu'elle a touché en tant que professeure à "La Star Academy". "Je n'ai pas touché tant que ça. C'était environ 30 000 francs (environ 4500 euros, NDLR) pour deux mois et demi. Les impôts en prennent la moitié", a-t-elle commencé. Son cachet a ensuite augmenté. "C'est monté environ à 20 000 euros par mois", a-t-elle continué.

Un montant qui est resté inchangé quand elle a obtenu le statut de directrice de "La Star Academy". "C'était beaucoup, mais par rapport à ce que les gens touchent maintenant dans 'The Voice'....", a-t-elle précisé. Si Armande Altaï n'a jamais eu de propositions pour rejoindre le jury de "The Voice", elle aimerait y participer. "Je trouve ça magnifique. On voit des voix extraordinaires", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV