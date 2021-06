Arnaud (Koh-Lanta) accusé de maltraitance animale : il répond enfin à la polémique

Le 12 mars dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance des 21 nouveaux candidats de "Koh-Lanta, les armes secrètes". Parmi eux, Arnaud, un agriculteur-maraîcher de 36 ans qui s'est hissé jusqu'à la course d'orientation avant d'être éliminé, tout comme Laure. Alors que la finale se joue ce vendredi 4 juin 2021 sur TF1, l'ex-candidat était l'invité de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" sur C8. L'occasion pour lui de revenir son aventure. "Par rapport aux images qu'on a vu, je cours quand même. J'ai transpiré lors de la course d'orientation", a-t-il dit.

Cyril Hanouna a ensuite évoqué la polémique qui a éclaté lors de la diffusion des premiers épisodes de "Koh-Lanta" sur TF1. En effet, Arnaud s'était attiré les foudres de la PETA pour avoir jeté une machette sur une raie. Kelly Vedovelli - qui n'avait pas du tout apprécié cette séquence - lui a dit le fond de sa pensée. "Je suis fâchée de vous voir. Vous avez chassé. Ok c'est un jeu, il faut tuer des animaux. Mais faites-le avec un peu de pudeur, un peu de discrétion. Je suis contre le fait de tuer l'animal, mais en plus de ça, si c'est fait de manière aussi violente, ça ne me plaît pas et ce n'est pas un bon message à faire passer aux gens et aux enfants qui regardent", a-t-elle dit.

"Je ne fais pas de mal aux animaux"

Après avoir été défendu par Guillaume Genton, Arnaud a pris la parole, s'exprimant pour la première fois sur la polémique. "C'est une aventure de survie. En survie, il y avait des raies. Si vous m'aviez donné une canne à pêche... Je ne sais pas, comment on fait pour tuer les raies ?" a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Cette raie, pour le coup, je ne l'ai pas touchée (...) On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose". A-t-il été touché par les critiques à son égard ? "Ça ne m'a pas atteint parce que je sais ce que j'ai fait, je n'ai fait de mal à personne. D'ailleurs, je ne les ai pas touchées, et si je l'avais touchée, c'était pour la manger. Je ne suis pas comme ça. Dans ma vie, je ne fais pas de mal aux animaux", a-t-il répondu.

Par Clara P