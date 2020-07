Arthur acquiert la filiale française de Sony Pictures Television

Arthur s'étoffe avec sa société de production TV, Satisfaction Group. Dans un communiqué ce jeudi 9 juillet, Satisfaction Group a annoncé avoir fait l'acquisition de la filiale française de Sony Pictures Television. "Le groupe devient ainsi le premier producteur indépendant de programmes de flux (jeux, talk shows, etc, NDLR) en France et entre dans le trio de tête des producteurs français", est-il indiqué. Sony Pictures Television possède désormais 20% des parts du groupe Satisfaction. Ce qui permettra d’accélérer la commercialisation des programmes de la société fondée par Arthur, en particulier en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Premier producteur indépendant de programmes de flux en France

"J'ai hâte de travailler avec ce partenaire mondial qui va nous permettre d'exporter notre créativité made in France vers de nouveaux publics", s'est réjoui l'animateur et producteur. Avec sa société, Arthur produit déjà 200 formats originaux dont "Vendredi tout est permis" et "Stars à nu" sur TF1. Grâce à ce nouvel accord, Satisfaction Group va pouvoir profiter du catalogue de Sony avec au moins 120 émissions, comme "Qui veut gagner des millions?", les "Z'amours", "Le Grand Concours des animateurs" ou encore "Qui veut être mon associé ?". En seulement un an, la société de production d'Arthur réalise une nouvelle acquisition, après avoir acquis Ah Production! ("La villa des coeurs brisés" sur TFX), La Grosse Equipe ("Les anges de la téléréalité" sur NRJ 12) et dernièrement Enibas ("Météo à la carte" sur France 3, "Tout compte fait" sur France 2).

Par Marie Merlet