Arthur défiguré : l'animateur rassure ses fans après la publication d'une photo choc

Nul doute que l’année 2020 restera à jamais gravée dans les annales. Voilà en effet des mois que les tristes nouvelles et que les situations dramatiques s’enchaînent aux quatre du monde. Le deuxième trimestre a d’ailleurs démarré avec une énorme crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Une crise qui a forcé plusieurs entreprises à mettre la clé sous la porte après avoir déjà dû traverser une fin d’année 2019 compliquée et marquée par les grèves et les manifestations des Gilets Jaunes.

Alors que le monde apprend désormais à vivre avec précaution avec le Covid-19, la solidarité est désormais le maître-mot pour combattre le racisme. La mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans a en effet secoué la planète… à tel point que tous les pays s’unissent depuis le 25 mai 2020 pour véhiculer des messages contre le racisme. Ce mardi 2 juin 2020 a d’ailleurs été articulé autour d’un hashtag important sur les réseaux sociaux : #blakckouttuesday, ce qui signifie littéralement le "mardi débranché" pour faire barrière en silence contre toutes les formes de racisme.

Arthur s’affiche défiguré en pleine polémique

Si de nombreuses personnalités américaines ont rapidement réagi, certaines célébrités françaises comme M.Pokora ou Nabilla se sont aussi exprimées. Et c’est désormais au tour d’Arthur de prendre la parole. Plutôt que de poster une image de fond noir comme tout le monde l’a fait, le mari de Mareva Galanter a choisi de publier une photo de lui où il apparaît défiguré.

Sur ce fameux cliché, Arthur pose en effet avec le visage tuméfié après avoir visiblement pris des coups… Une façon pour lui de montrer à quel point l’année 2020 a mis à terre de nombreuses personnes : "2020 quelle belle année. Tous les jours une bonne nouvelle ! Hâte de découvrir ce que nous réservent les 7 prochains mois. Bonne journée à tous ! On lâche rien (c’est du make up)" a-t-il écrit en légende. De quoi rassurer ses fans les plus inquiets.



