Arthur dévoile une très rare de photo de son fils Samuel pour ses 23 ans

À 54 ans, Arthur est l’heureux papa de trois enfants. Sa petite dernière Manava est née le 5 août 2015 et est le fruit de son union actuelle avec l’ex-Miss France, Mareva Galanter. Aaron son cadet est né le 11 novembre 2009 et est issu de sa relation avec Caroline Nielsen qui a été sa compagne entre 2008 et 2012. Enfin, son fils aîné Samuel est né le 5 juillet 1997 de son idylle avec l’ancien mannequin Léa Vigny.

À l’occasion des 23 ans de son fils aîné, Arthur a donc tenu à faire une belle surprise à ses milliers d’abonnés sur Instagram et a publié une adorable photo. Une grande première pour l’animateur qui d’habitude, préfère miser sur le mystère et la discrétion.

Arthur de son vrai nom Jacques Essebag a donc partagé un cliché sur lequel père et fils s’enlacent tendrement. Si Arthur apparaît de dos, son fils lui, apparaît de face et son visage et bien visible. En légende de la photo en noir et blanc, il écrit : "Birthday Boy. Love You. #prouddaddy".

Les internautes sous le charme

Nombreux ont été les internautes à remarquer la ressemblance entre le jeune homme de 23 ans et son illustre papa. Alors que certains ont tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à Samuel, d’autres l’ont tout simplement publié quelques éloges : "Magnifique photo pleine d’amour et de bonheur", "Quel beau garçon", "BG comme papa", "Quelle bombe", "Sublime photo", "Magnifique cette photo ! Joyeux anniversaire à ton fils chéri" peut-on lire en commentaires.

Si son père brille au petit écran et est un homme d’affaires accompli (sa fortune est estimée à 420 millions d’euros), Samuel lui, a suivi des études de médecines dans une université parisienne.





Par E.S.