Arthur en couple avec Mareva Galanter : pourquoi ils restent discrets sur leur relation ?

Après son mariage très médiatisé avec Estelle Lefébure, Arthur se fait plus discret sur sa vie privée. S'il ne cache pas son histoire d'amour avec Mareva Galanter, l’animateur phare de la une n'expose pas pour autant son couple dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Mais impossible pour lui de ne pas répondre aux questions de son ami Nikos Aliagas. Dans une interview accordée à "50min Inside" (TF1), le présentateur a accepté de se confier sur son couple avec la belle brune. Alors qu'il redécouvre cinq moments marquants de sa vie, il revit l'une de ses premières rencontres avec l’ancienne reine de beauté qui partage sa vie depuis dix ans.

Tout commence le 23 décembre 2008. Le présentateur de "Vendredi tout est permis" et Miss France 1999 participent à “Panique dans l’oreillette”, l’émission de Frédéric Lopez diffusée sur France 2. Le duo est invité à chanter “J'ai encore rêvé d'elle” du groupe Il était une fois. Loin de jouer la carte de la séduction, Arthur ne se gêne pas pour massacrer le titre et fait le clown au côté de celle qui deviendra la maman de sa fille. “C'était la deuxième fois qu'on se rencontrait. À l'époque de l'émission, je n'aurai jamais imaginé qu'elle allait devenir ma femme", s’est-il souvenu avec émotion. À l’époque, Mareva Galanter partage la vie du créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac. Arthur s’amuse : “Si j'avais su... J'aurais moins fait le con dans cette émission !"

"Je suis beaucoup plus calme dans ma tête et dans ma vie"

Depuis cette rencontre, il explique se sentir “beaucoup plus calme dans ma tête et dans ma vie" . Désormais, sa priorité, ce n’est plus la télévision : "Je ne serais pas en manque si la télé s'arrêtait", a-t-il confié. S’il se fait très discret sur sa vie de couple, Arthur partage quelques clichés de sa petite famille recomposée sur les réseaux sociaux. En décembre dernier, l’animateur s’est emparé de Twitter pour déclarer sa flamme à sa compagne. Alors que les Français la découvraient en direct de Marseille pour l'élection de Miss France 2020, il lui écrivait : “The one and only miss" (en français, “La seule et unique Miss"), en la mentionnant. Mariés depuis 2012, les deux tourtereaux ont accueilli une petite Manava, en 2015.

