Arthur et Cyril Hanouna : Fâchés pendant longtemps, où en est leur relation ?

Si les deux animateurs étaient plutôt bons amis au départ, la relation entre Cyril Hanouna et Arthur s'est rapidement dégradée il y a quelques années, notamment à cause d'une émission d'Arthur. En 2016, l'animateur avait lancé sur TF1 son programme "Cinq à Sept" pour concurrencer Touche pas à mon poste. Face à la nouvelle, Cyril Hanouna n'avait pas pu cacher sa colère et le trublion du paf avait, pendant plusieurs semaines, critiqué son rival à la télé et sur les réseaux sociaux : "On ne se parle plus du tout et je vais vous dire pourquoi (…) Tout simplement parce qu’on était très copains, je l’avais très souvent au téléphone, il me disait que tout allait bien. Et il préparait en sous-main ‘Le Cinq à Sept avec Arthur’. Il a pris Cartman, il a pris d’autres gens, j’ai trouvé ça un peu limite. J’ai dit ‘on ne se parle plus, terminé, chacun fait sa vie’ ", avait confié Cyril Hanouna dans TPMP en janvier 2017.

Les deux animateurs aujourd'hui réconciliés

Mais après de nombreux mois de tacles interposés, Cyril Hanouna et Arthur se sont finalement réconciliés. C'est sur le plateau de "Morandini Live" en juin 2018 que l'animateur de TPMP avait annoncé la nouvelle : "Moi je vous le dis franchement, Arthur s’est excusé. Arthur il m’a dit ‘oui c’est vrai, "Cinq à Sept" ce n’était pas vraiment moi qui voulais le faire, j’ai été forcé par la direction de TF1. On a eu une explication, tout va mieux entre nous. Voilà, je préfère avoir un mec qui me dit la vérité et qui me dis ‘voilà on repart sur de bonnes bases". Et il semblerait bien que les deux animateurs s'entendent de nouveau très bien, en témoigne la dernière histoire de Cyril Hanouna. Il y a quelques jours, l'animateur a révélé dans TPMP avoir eu un accident de voiture avec Mareva Galanter, l'épouse d'Arthur : "Là, je reçois un SMS : 'Frérot, tu as voulu tuer ma femme'. Qui m'a envoyé ce SMS ? Je vous le dis : Arthur. Elle a été très gentille. Arthur est venu pour voir les dégâts. On a beaucoup rigolé, on était mort de rire. En plus, la voiture, elle avait trois jours. Ça m'a fait de la peine. Je les embrasse".

Par Alexia Felix