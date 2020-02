Arthur : Mareva Galanter fait de rares confidences sur son compagnon

Une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Arthur file le parfait amour avec Mareva Galanter depuis 2008. L'animateur qui présentait "Stars à nu" le vendredi 31 janvier afin de sensibiliser les Français au dépistage du cancer du sein et de la prostate, est un homme heureux. Il est l'un des visages phares de TF1 et tout ce qu'il touche se transforme en or. Si côté professionnel, tout vas bien pour Arthur, il vit également sur un petit nuage grâce à sa vie sentimentale. Sa compagne et lui forment un couple soudé et uni et préfèrent vivre cachés, ce qui semble être l'une des clés de leur bonheur. En tout cas, si l'animateur ne fait que très peu de confidences sur celle qui partage sa vie au quotidien, Mareva Galanter a quant à elle fait de tendres déclarations sur le père de sa fille dans l'émission "50 Minutes Inside" diffusée ce samedi 1er février.

"On est très différent"

Pour "50 Minutes Inside", l'ex Miss France 1999, s'est prêtée au jeu des 5 dates de sa vie pour l’émission. Bien évidemment, l'une des dates marquantes est sa rencontre avec Arthur, avec qui elle a eu une petite fille en 2015 prénommée Manava. Elle a expliqué que l'animateur et elle étaient de parfaits opposés mais la magie a tout de même opérée. Elle a révélé : "Il a été d’une patience infinie. On est très différent, on est même opposé. Je crois que ni lui ni moi n’aurions imaginé qu’on puisse vivre ensemble et avoir un enfant. Je pense que je lui ai appris le calme et la sérénité. Quand il rentre à la maison, il n’a encore pas fini de travailler, ça dure des heures au téléphone jusqu’à ce que j’arrache le téléphone et que je lui dise : ‘Bon bah maintenant, on va dîner non ?!’". Elle a tout de même tenu à conclure par une petite touche d'humour : "Je pense qu’il ne sait même pas où est la poubelle !". Une belle histoire à l'abri des regards indiscrets.

Par Solène Sab