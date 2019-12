Arthur : quel est son vrai nom ?

C'est Noël avant l'heure sur TF1 ! En effet, la chaîne diffuse "C'est Noël, tout est permis avec Arthur" ce vendredi 20 décembre 2019, en prime time. Une soirée à laquelle l'animateur a convié de nombreuses personnalités, de Dadju à Nikos Aliagas en passant par Iris Mittenaere, Michaël Youn, Issa Doumbia, Julie de Bona, Camille Lou, Chris Marques, Clara Morgane, Azize Diabaté ou encore Karine Ferri. Au programme de cette folle soirée ? Des défis à relever, entre mimes, quiz et épreuves en tout genre. Arthur a aussi pu compter sur la présence des artistes du Moulin Rouge, ainsi que sur un contorsionniste "étonnant", comme l'a révélé Télé-Loisirs.

Pourquoi le nom d'Arthur ?

En 2017, Arthur s'était confié au Point sur une période sombre de sa vie. En effet, l'animateur de TF1 a été victime en 2006 d'une dépression. "Nous vendons la deuxième tranche d'Endemol, je joue 'Le Dîner de cons' avec mon meilleur ami, Dany Boon, à guichets fermés. Je n'ai aucun souci à l'horizon. Je suis l'homme le plus heureux du monde sur le papier. Mais je suis en dépression, d'une mélancolie inexplicable", expliquait-il. Il a réussi à s'en sortir grâce à sa psychologue. "Elle m'a écouté, et certainement sauvé", continuait-il. Une épreuve qui n'est aujourd'hui plus qu'un mauvais souvenir.

Arthur n'est pas son vrai prénom. En effet, il s'appelle Jacques Essebag. C'est en 1987 que l'animateur décide de prendre un pseudonyme "pour se différencier d'un autre collègue animateur Jacques Mossino qui était également sur RFM", ont précisé nos confrères de L'internaute. Et de poursuivre : "Il se donne le nom d'Arthur en hommage à une marque de caleçon célèbre à l'époque".

Par Non Stop People TV