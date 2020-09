Arthur : sceptique face aux mesures sanitaires, il confie ses doutes

Les nouvelles mesures imposées par Olivier Véran pour lutter contre le covid-19 ne cesse de faire parler. Ce jeudi 24 septembre, c'est le réalisateur Nicolas Bedos qui postait un message "anti-mesures" sur son compte Instagram. "Bon, allez, soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n'était pas le cas de mon père, meurtri à mort d'être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (…)". Des propos qui ont vivement fait réagir les internautes.

"si vous savez, dites-nous"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces mesures ne manquent pas d'inquiéter. L'ennemi juré de Cyril Hanouna a posté une publication sur son compte Instagram et fait part de ses doutes. Il a tout d'abord tenu à rappeler l'importance des gestes barrières : "Je veux protéger les miens et mon prochain. J’ai vu autour de moi des proches très affaiblis par cette maladie et des personnes en mourir violemment."

Arthur a également pointé les quelques incohérences du gouvernement : "Je ne comprends pas toujours tout. On laisse les RER bondés mais on ferme les salles de spectacle. On ferme les salles de sport mais pas les écoles, les restos mais pas les cantines... etc. Suis perdu. Ce qui est difficile ce n’est pas de porter un masque ou se laver les mains. Ce qui est difficile c’est de n’avoir aucune visibilité. 3 mois / 6 mois / 1 an ? Si vous savez dites-nous qu’on sache à quoi nous en tenir".

Par J.F.