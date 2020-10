Arthur : son émouvant message suite aux attentats

La France a une nouvelle fois été touchée par une attaque terroriste ce jeudi 29 octobre à Nice. En fin de matinée, un homme s'est introduit dans l'église de Notre-Dame de l'Assomption et a ôté la vie à trois personnes. Quelques heures plus tard, à Avignon, un homme a été abattu pour avoir menacé un commerçant avec un couteau. Et la terrible série ne s'est pas arrêtée là puisque dans l'après-midi, un autre individu a été interpellé à la gare de Lyon Perrache avec une arme de poing, qui était prêt à passer à l'acte. Ces différentes attaques marquent évidemment plus que jamais la France qui a dû faire face à l'assassinat de Samuel Paty vendredi 16 octobre.

Emmanuel Macron a tenu à prendre la parole à ce sujet, pour que les citoyens ne baissent pas les bras et soient plus unis que jamais : "Je veux dire à tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion, qu'ils croient d'ailleurs ou qu'ils ne croient pas, que nous devons dans ces moments nous unir et ne rien céder à l'esprit de division. (…) J'appelle à l’unité de tous".

"une horreur"

De nombreux anonymes et personnalités ont tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice. C'est le cas de l'animateur Arthur qui a récemment poussé un coup de gueule suite aux mesures sanitaires. Il a posté un message poignant sur son compte Instagram. Il a posté un cliché de lui sur lequel il crie, qu'il a accompagné de la légende suivante : "Ce qui s’est passé aujourd’hui dans notre pays est une horreur. Je n’ai plus de mots. J’ai juste envie de crier. Take care stay safe".

Par J.F.