The Artist : Nagui donne de premières informations sur sa nouvelle émission

Pour Nagui une page va se tourner cet été. En avril dernier en effet, l’animateur annonçait dans les colonnes du Parisien sa décision de quitter "Tout le monde veut prendre sa place" après quinze ans à la tête du rendez-vous de midi de France 2. En cause, le refus de la direction de moderniser le programme : "Chaque fois que je proposais des idées, elles n'aboutissaient pas. Peut-être par peur d'un rejet des téléspectateurs. Résultat, ça fait 15 ans que c'est exactement le même jeu qu'au premier jour" expliquait alors le mari de Mélanie Page. Son envie de nouveauté, Nagui l’assouvira la saison prochaine, toujours sur France 2, avec une nouvelle émission baptisée The Artist. Un show sur plusieurs mois "pour découvrir de nouveaux talents" comme l’a expliqué l’animateur samedi sur Instagram. Mais avec une différence de taille avec les autres télé-crochets : "Ce ne seront que des auteurs, compositeurs et interprètes".

"A la recherche d'un Goldman, d'un Cabrel ou d'un Renaud"

Ce lundi, Nagui a donné encore quelques précisions supplémentaires sur son futur programme dans les colonnes du Parisien. Notamment sur les profils d’artistes qui seront recherchés : "Je préfère partir à la recherche d'un Goldman d'un Cabrel ou d'un Renaud que d'interprètes, même talentueux comme Johnny, Céline Dion, ou Kendji Girac" prévient l’animateur. Si un jury de trois experts sera présent en plateau pour juger les prestations des candidats, Nagui a toutefois assuré que ce serait le public qui décidera : "A chaque émission diffusée en direct et en prime time il pourra dire 'Stop' ou 'encore'". Reste désormais à voir si cette nouvelle émission saura trouver son public.

Par Benjamin S.