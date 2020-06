Assa Traoré contre les violences policières : ce prix qu'elle va recevoir aux Etats-Unis

Le 10 juin dernier, Marion Maréchal a partagé une vidéo sur Facebook devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle y partage son "coup de sang" sur l'affaire George Floyd aux Etats-Unis et sur celle d'Adama Traoré. Un enregistrement dans lequel elle affirme ne pas avoir à s'excuser "en tant que blanche et en tant que Française". Mais ce n'est pas tout. La nièce de Marine Le Pen a aussi qualifié Adama Traoré - ce jeune homme décédé en 2016 à la suite d'une intervention policière - de "délinquant". Des propos que sa soeur Assa Traoré a vivement condamnés.

Le 12 juin dernier, elle a annoncé dans une vidéo son intention de porter plainte contre Marion Maréchal. "Madame, vous osez attaquer ma famille, attaquer mon frère, Adama Traoré. Nous étions 80 000 à demander que justice soit faite, nous seront encore plus nombreux à s'opposer à vous et à réclamer à nouveau que nos droits soient respectés", écrivait-elle en légende d'une vidéo postée sur Twitter. Et de poursuivre : "Vous utilisez des termes populistes que vous ne maîtrisez même pas. Vous mentionnez un dossier juridique que vous ne connaissez même pas. Vous diffamez une famille. Une plainte est partie à votre encontre".

"Ce prix le rendra plus fort"

Si Assa Traoré continue son combat pour dénoncer la responsabilité de la police dans la mort de son frère, elle se verra remettre un prix aux Etats-Unis, le BET International Global Good Award. Cette distinction est décérnée chaque année par la chaîne afro-américaine (Black Entertainment Television) "à des personnalités pour leur engagement et leur travaux dans le domaine du divertissement", a relayé BFMTV via The Hollywood Reporter. Ce prix lui sera remis ce dimanche 28 juin.

Sur sa page Instagram, Assa Traoré a réagi. "Ce prix est une reconnaissance de quatre années de lutte et un encouragement pour l'avenir. Le nom de mon petit frère, Adama Traoré, est devenu celui d'un combat, celui de nos droits. Ce prix le rendra plus fort encore. Merci BET pour cet award international, et cette reconnaissance qui donne de l'écho à nos voix".

Par Non Stop People TV