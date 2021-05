Astrid Veillon ancienne anorexique : Comment devenir maman l’a sauvée

C’est grâce à ses rôles dans les séries Premiers baisers, Extrême limite ou encore Sous le soleil qu’Astrid Veillon s’est fait connaître du public français. Mais en plus de sa carrière en tant qu’actrice, Astrid Veillon a connu en 2010 un nouveau rôle qui a tout simplement changé sa vie : celui de mère. Ainsi, Astrid Veillon a donné naissance à son fils Jules. Et la maternité a tout simplement sauvé la comédienne puisqu’elle a pu s’accepter comme elle est. Dans son livre "Neuf mois dans la vie d’une femme" paru en 2010 aux éditions Calmann-Lévy, Astrid Veillon a révélé qu’elle a souffert de son apparence plus jeune : "De mon adolescence et jusqu'à la trentaine je n'ai cessé de naviguer d'anorexie en boulimie. Je me trouve toujours trop grosse".

"Je m’accepte telle que je suis"

Mise au régime par sa mère dès l’âge de 3 ans, Astrid Veillon a mis du temps avant de vaincre la maladie : "Grâce à ma thérapie, j'ai appris à m'observer d'un oeil plus complaisant, à sortir de cette vigilance alimentaire permanente. La hantise du gras, du cuissot ramollo, et du gros ventre s'est un peu éloigné de moi". C’est finalement sous l’oeil bienveillant de son compagnon, et l’arrivée de son bébé qui ont réussi à sauver Astrid Veillon : "J'ai arrêté de perdre mon temps à tenter d'être différente, et je m'accepte telle que je suis". Très proche de son enfant, Astrid Veillon va sortir un nouveau livre "Pourquoi nous ?" qui parlera notamment de sa relation de mère avec son fils.

Par Alexia Felix