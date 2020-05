Astrid Veillon : comment Alain Delon lui a “sauvé la vie”

La vie n’a pas toujours été tendre avec Astrid Veillon. Dans une interview accordée à Nous Deux ce mardi 26 mai, la comédienne se confie sur les épreuves qu’elle a dû affronter au cours de ces dernières années. Parmi elle, le décès de “l’être le plus important dans ma vie, mon frère, mon meilleur ami” en 2004. “Pour la première fois, je n'avais plus goût à la vie”, confie-t-elle avant de revenir sur celui qui l’a aidée à retrouver le sourire, un certain Alain Delon.

“Il m'a fait un cadeau magique, une expérience incroyable"

Alors qu’elle est au plus mal, celui qu’elle rencontre dans la série "Fabio Montale" (TF1) deux ans plus tôt, lui apporte un soutien inconditionnel. “Alain a été très paternel avec moi et m'a proposé de faire du théâtre avec lui. Je ne pouvais qu'accepter le rôle de Juliette [dans "Les Montagnes russes", d'Eric Assous, ndlr], qui était le plus beau rôle de ma vie”.

Si entre eux “ça été compliqué" par la suite "parce qu'on a deux caractères forts”, remonter sur scène lui a “redonné un but”. “Il m'a vraiment sauvé la vie”, assure-t-elle. “Il m'a fait un cadeau magique, une expérience incroyable. C'est l'une des rares personnes de parole que j'ai connues dans ce métier”, raconte la maman de Jules, âgé de 10 ans.

Astrid Veillon est à retrouver ce mardi 26 mai sur France 3 dans le nouvel épisode de la série "Tandem".

Par C.F.