Astrid Veillon “humiliée” à ses débuts d’actrice : ses poignantes confidences

En vingt-cinq ans, Astrid Veillon s’est fait une place à la télévision. Si elle rencontre le succès avec la série "Extrême limite" dans les années 90, elle remporte tous les suffrages dans "Quai n°1", série diffusée sur France 2 aux débuts des années 2000. Et depuis quatre saisons, elle renoue avec le succès grâce à "Tandem", une des séries policières de France 3. La belle brune y campe une commandante de gendarmerie qui travaille avec son ex-mari. Mais tout ne fut pas si simple à ses débuts. Dans les colonnes de TV Grandes Chaînes, elle s’est confiée sur les remarques qu’elle a pu essuyer à ses débuts. "Ce métier est violent quand on est jolie. D’ailleurs, je me suis fait avoir plein de fois mais c’est comme cela que l’on apprend", indique Astrid Veillon. "Je n’ai pas été harcelée en revanche, j’ai été humiliée à cause de mon manque de culture. Jusqu’au jour où, à force de voir de l’arrogance dans le regard de ceux qui en avait de la culture j’ai décidé de m’y mettre. Et pour rattraper mon retard, j’ai lu, j’ai lu… Et maintenant j’écris des bouquins", continue-t-elle.

La comédienne a su se rattraper

La comédienne a en effet publié son premier roman en 2008 "Pourras-tu me pardonner ?". Deux ans plus tard, elle sortait "Neuf mois dans la vie d’une femme". Astrid Veillon est également l’auteur d’une pièce de théâtre "La Salle de Bain". Pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau dans laquelle elle a joué et qui a rencontré un franc succès en 2003. "Ce sont de grandes fiertés pour moi qui n’ai jamais pris de cours. On m’avait fermé les portes du cinéma mais j’étais au théâtre. Ça m’a donné confiance en moi. Je me suis dit que je n’étais pas si mauvaise", explique Astrid Veillon à TV Grandes Chaînes, soulignant sa "fierté" d’avoir mené à bien ces projets.

Par Non Stop People TV