Audrey Crespo-Mara annonce l'arrêt de son émission sur LCI

Deux ans après le début de son émission Audrey & Co sur LCI, Audrey Crespo-Mara a annoncé l'arrêt du programme ce vendredi 29 mai sur Twitter. Autour de plusieurs chroniqueurs et éditorialistes dont Monia Kashmire, le Dr Kierzek, Thierry Moreau, et Gérard Miller, l'animatrice revient chaque matin de 10 heures à 12 heures sur l'actualité pour en débattre. "Après 2 saisons passionnantes, Audrey & Co va s’arrêter. Merci à toute l’équipe et merci à vous qui nous regardez au quotidien et en avez fait un beau succès ! Nous serons présents pour vous informer avec le même engagement et le même enthousiasme jusqu’à fin juin !", a annoncé l'animatrice qui sera donc encore présente pour quelques semaines sur LCI.

De nouveaux "projets" avec le groupe TF1

Joker d'Anne-Claire Coudray au JT de TF1, Audrey Crespo-Mara ne quitte pas pour autant le groupe TF1. L'animatrice a indiqué que de nouveaux "projets" l'attendaient : "De mon côté, je vous donne rendez-vous très prochainement pour dévoiler les projets sur lesquels je travaille avec la Direction de l’Information du Groupe TF1". Ce que le directeur de l'information du groupe TF1, Thierry Thuillier, a ensuite confirmé sur Twitter : "On compte sur toi pour la rentrée". Un nouveau changement pour Audrey Crespo-Mara qui avait été virée en juin 2019 d'Europe 1. "Je n'avais jamais fait de radio. J'ai vraiment aimé ça. Je ne sais pas quand, mais ça me donne envie de recommencer", avait-elle alors confié au Figaro.

Par Marie Merlet